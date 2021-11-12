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أخبار محلية > خوجة: المملكة قدمت 72 مليار دولار للبنان منذ بداية التسعينيات
12/11/2021   11:02 م

خوجة: المملكة قدمت 72 مليار دولار للبنان منذ بداية التسعينيات

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كشف السفير السعودي الأسبق في لبنان عبدالعزيز خوجة، حجم المساعدات التي قدمتها المملكة للبنان منذ تسعينيات القرن الماضي.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “سؤال مباشر” على قناة العربية، أن المملكة قدمت منذ عام 1990 أكثر من 72 مليار دولار في صورة مساعدات مختلفة للبنان.

وأشار إلى أن المملكة قدمت مساعدات كبيرة للبنك المركزي اللبناني خلال حرب 2006 مع إسرائيل، بالإضافة إلى دور المملكة في إعادة إعمار المناطق التي تعرضت للتدمير خلال هذه الحرب. وفق “أخبار 24”.

واستعرض بعض المساعدات التي قدمتها المملكة للبنان، من بينها ترميم أكثر من 36 ألف منزل في جنوب لبنان بقيمة 550 مليون دولار، والقيام بوضع وديعة بقيمة 100 مليون دولار في البنك المركزي اللبناني.

وأبان خوجة الذي عمل سفيرًا في لبنان خلال وقت الحرب، أن المملكة تحملت الرسوم الدراسية عن الطلاب اللبنانيين خلال هذه السنة، بالإضافة إلى قيادتها لحملة تبرعت جمعت 105 ملايين دولار في 2006.

خوجة: المملكة قدمت 72 مليار دولار للبنان منذ بداية التسعينيات

أخبار محلية
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