سكان المملكة أنفقوا 9.1 مليار ريال عبر نقاط البيع في أسبوع

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (7 – 13 نوفمبر)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 9.1 مليار ريال عبر 115.4 مليون عملية، وانخفضت قيمة العمليات بنسبة 8.3% مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث أنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات نحو 1.36 مليار ريال، تلاه الإنفاق على المطاعم والمقاهي بقيمة 1.31 مليار ريال، ثم الإنفاق على قطاعات أخرى بنحو 1.26 مليار ريال.
وأنفق المستهلكون 881.6 مليون ريال على سلع وخدمات متنوعة، و707.4 مليون ريال على الملابس والأحذية، و678.4 مليون ريال على الصحة، و603.1 مليون ريال على محطات الوقود، و507.3 مليون ريال على قطاع النقل. وفق “أخبار 24”.
كما أنفقوا 377.2 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و315.1 مليون ريال على الأثاث، و308.5 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و243.5 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و183.3 مليون ريال على المجوهرات، و163.1 مليون ريال على الفنادق، و970.3 ألف ريال على الاتصالات، و850.2 ألف ريال على التعليم، و800.5 ألف ريال على المنافع العامة.