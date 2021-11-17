صورة قديمة تجمع الملك فهد وعددًا من الوزراء لمبايعة الأمير خالد بن عبد العزيز وليًا للعهد

نشر حساب الملك فهد بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، صورة قديمة تجمع الملك الراحل بعدد من المسؤولين قبل 55 عامًا.
وأظهرت الصورة التي تم التقاطها عام 1965م، الملك فهد الذي كان يتولى منصب وزير الداخلية آنذاك، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزراء المعارف والمواصلات والعمل والشؤون الاجتماعية والزراعة والمياه.
وذكر حساب الملك فهد أن الصورة تم التقاطها بمناسبة مبايعة الأمير خالد بن عبد العزيز وليًا للعهد.
صورة تجمع #الملك_فهد رحمه الله عندما كان وزير الداخليه آنذاك ، وعن يمينه وزير العارف ووزير المواصلات وعن يساره وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الزراعة والمياه ، بمناسبة مبايعة الأمير خالد بن عبدالعزيز ولياً للعهد. عام 1384هـ الموافق 1965 pic.twitter.com/nPK1VhFXLI
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) November 16, 2021
وفق “أخبار 24”.