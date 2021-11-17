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أخبار محلية > صورة قديمة تجمع الملك فهد وعددًا من الوزراء لمبايعة الأمير خالد بن عبد العزيز وليًا للعهد
17/11/2021   6:49 ص

صورة قديمة تجمع الملك فهد وعددًا من الوزراء لمبايعة الأمير خالد بن عبد العزيز وليًا للعهد

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نشر حساب الملك فهد بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، صورة قديمة تجمع الملك الراحل بعدد من المسؤولين قبل 55 عامًا.

وأظهرت الصورة التي تم التقاطها عام 1965م، الملك فهد الذي كان يتولى منصب وزير الداخلية آنذاك، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزراء المعارف والمواصلات والعمل والشؤون الاجتماعية والزراعة والمياه.

وذكر حساب الملك فهد أن الصورة تم التقاطها بمناسبة مبايعة الأمير خالد بن عبد العزيز وليًا للعهد.

وفق “أخبار 24”.

صورة قديمة تجمع الملك فهد وعددًا من الوزراء لمبايعة الأمير خالد بن عبد العزيز وليًا للعهد

أخبار محلية
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