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أخبار محلية > هل يجوز الاقتراض لأداء العمرة؟ ..الشيخ “الشثري” يجيب (فيديو)
17/11/2021   10:59 م

هل يجوز الاقتراض لأداء العمرة؟ ..الشيخ “الشثري” يجيب (فيديو)

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كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، أن العمرة تجب مرة واحدة في العمر، وإذا أداها الإنسان برئت ذمته.

وأوضح خلال حديثه في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية، جواز الاستدانة لأداء العمرة إذا كان الشخص ينتظر مالاً من راتب أو غيره ويمكنه سداد ما عليه.

وأضاف أن الشخص إذا لم يكن لديه مصدر يتمكن به من الوفاء برد المبلغ الذي يستدينه فلا يجوز له ذلك لأنه يضع على نفسه واجباً من أجل أمر مستحب.

وفق “أخبار 24”.

هل يجوز الاقتراض لأداء العمرة؟ ..الشيخ “الشثري” يجيب (فيديو)

أخبار محلية
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