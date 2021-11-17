هل يجوز الاقتراض لأداء العمرة؟ ..الشيخ “الشثري” يجيب (فيديو)

كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، أن العمرة تجب مرة واحدة في العمر، وإذا أداها الإنسان برئت ذمته.
وأوضح خلال حديثه في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية، جواز الاستدانة لأداء العمرة إذا كان الشخص ينتظر مالاً من راتب أو غيره ويمكنه سداد ما عليه.
وأضاف أن الشخص إذا لم يكن لديه مصدر يتمكن به من الوفاء برد المبلغ الذي يستدينه فلا يجوز له ذلك لأنه يضع على نفسه واجباً من أجل أمر مستحب.
#فتاوى | الشيخ سعد الشثري..
حكم الاقتراض لأداء العمرة؟#قناة_السعودية pic.twitter.com/pjDKcjkly3
— قناة السعودية (@saudiatv) November 17, 2021
وفق “أخبار 24”.