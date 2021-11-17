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أخبار محلية > لتطوير أكثر من 60 منطقة لوجستية بالمملكة.. وزير النقل والخدمات اللوجستية يطلق “الرخصة اللوجستية”
17/11/2021   10:59 م

لتطوير أكثر من 60 منطقة لوجستية بالمملكة.. وزير النقل والخدمات اللوجستية يطلق “الرخصة اللوجستية”

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دشَّن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، بمقر الوزارة بالرياض، اليوم (الأربعاء)، ” الرخصة اللوجستية ” لتطوير بيئة العمل، وتيسير إجراءات منح التراخيص، وتسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية.

وأكّد الجاسر في كلمته بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات اللوجستية؛ أن ذلك يأتي تنفيذاَ لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، لرفع كفاءة الأداء وتسهيل الإجراءات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية للقطاع.

وأوضح أن المنظومة تستهدف الصعود بتراتبية المملكة لأفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030، وتطوير أكثر من 60 منطقة لوجستية لدعم استراتيجية الصادرات بالمملكة، وتنمية اقتصادات التجارة الإلكترونية، ورفع إسهام القطاع في الناتج المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة. وفق “أخبار 24”.

وبيّن أن الرخصة اللوجستية ستعمل على توسيع فرص الاستثمار في القطاع، وذلك عبر توفير الأطر التنظيمية الحديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال توفير نماذج عمل حديثة ومحفزة للقطاع.

وأضاف الجاسر أن الوزارة تتطلع إلى أن تكون الرخصة اللوجستية بوابة نفاذ للشركات العالمية نحو القطاع اللوجستي السعودي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف مجالات الخدمات اللوجستية.

لتطوير أكثر من 60 منطقة لوجستية بالمملكة.. وزير النقل والخدمات اللوجستية يطلق “الرخصة اللوجستية”

أخبار محلية
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