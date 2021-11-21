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أخبار محلية > “التدريب التقني” تنفي علاقتها بـدورة ” مهارات اختيار الزوجة الثانية” وتشعر الجهة المسؤولة عنها
21/11/2021   5:54 م

“التدريب التقني” تنفي علاقتها بـدورة ” مهارات اختيار الزوجة الثانية” وتشعر الجهة المسؤولة عنها

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أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي أن وحدة الرصد بالإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة رصدت إعلان دورة “مهارات اختيار الزوجة الثانية” وقد تمت المفاهمة مع الجهة الناشرة بشأن وضع شعار المؤسسة وقد تم إيقافه.

وأضاف العتيبي في تصريحه لـ”أخبار 24″ أن المؤسسة ليس من ضمن اختصاصاتها الترخيص لمثل هذه البرامج التدريبية وهناك جهات أخرى تختص بمثل هذا النوع من البرامج التدريبية الاجتماعية.

وأشار إلى أن المؤسسة تشجع مختلف الجهات المرخصة المقدمة لخدمة التدريب على تقديم برامج تدريبية نوعية ، تسهم في تنمية مهارات الموارد البشرية وتطويرها وفق الضوابط واللوائح الخاصة بالتدريب الأهلي.

الجدير بالذكر أنه تم الإعلان خلال الأسبوع الماضي عن دورة تدريبة تحت عنوان “مهارات اختيار الزوجة الثانية” وقد تم وضع شعار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الإعلان الخاص بالدورة التدريبية.

“التدريب التقني” تنفي علاقتها بـدورة ” مهارات اختيار الزوجة الثانية” وتشعر الجهة المسؤولة عنها

أخبار محلية
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