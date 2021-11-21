“الحج والعمرة” تؤكد على آليات حجز مواعيد الصلاة والزيارة عبر تطبيق “اعتمرنا”

أكدت وزارة الحج والعمرة، أن أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام، والروضة الشريفة والزيارة، تستلزم حجزًا مسبقًا عبر تطبيق “اعتمرنا”.
وأوضحت الوزارة أنه على من يرغب بحجز موعد يشترط التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية في “توكلنا” إلى (محصّن أكمل جرعات لقاح كورونا).
وأشارت إلى أن الحاصلين على تصاريح السلام على النبي ﷺ وصاحبيه رضوان الله عليهما يمكنهم تكرار الزيارة حسب توفر المواعيد المتاحة في تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا”، دون الحاجة إلى التقيد بمدة زمنية بين الزيارات السابقة.
وأكدت أن الحصول على تصريح الصلاة في الروضة الشريفة يتاح لضيوف الرحمن مرة واحدة فقط كل 30 يومًا، وذلك بهدف الحفاظ على صحة الزوار والمصلين وتمكين أكبر قدر من المسلمين بخوض تجربة روحانية آمنة مليئة بالذكر، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الوزارة أتاحت خدمة حجز التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة، وللقادمين من خارج المملكة يُشترط التسجيل في منصة “قدوم” عند الوصول ليتمكنوا من حجز التصاريح عبر تطبيق “اعتمرنا”.