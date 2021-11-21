ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 47 مليونًا.. بينها 330 ألف جرعة منشطة

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 47,046,818 جرعة، بينها 330 ألف جرعة منشطة.
وأوضحت الوزارة أنه تم إعطاء 24.50 مليون جرعة أولى، و22.21 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.7 مليون شخص.
وكشفت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 50 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين بمختلف مناطق المملكة.
وكانت الصحة دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر 2020، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي توسعت في جميع المناطق، كما أتاحت الوزارة الجرعة التنشيطية لمن أعمارهم 18 عامًا فما فوق في 20 أكتوبر 2021. وفق “أخبار 24”.