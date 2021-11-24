“العقاري” يودع أكثر من 788 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” عن شهر نوفمبر

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم (الأربعاء)، إيداع أكثر من 788 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني”، من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري”، لشهر نوفمبر 2021.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لهذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مبينًا أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017م حتى نوفمبر الجاري تجاوز 32.5 مليار ريال.
وأكّد بن ماضي حرص الصندوق على استمرارية الدعم وتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن من خلال الخيارات التمويلية والسكنية التي يوفرها برنامج القرض المدعُوم، مفيدًا بأن البرنامج يُمكن مستفيدي “سكني” من الحصول على قرض عقاري بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن إجمالي الأسر المستفيدة من “القرض العقاري المدعوم” تجاوز 560 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مما يؤكّد نجاح برنامج “القرض المدعُوم” الذي جاء بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030– برفع نسبة التملك إلى 70% بنهاية 2030.