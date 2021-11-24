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رياضة > نراكم في كأس العالم للأندية.. “فيفا” يهنئ الهلال بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا
24/11/2021   8:34 ص

نراكم في كأس العالم للأندية.. “فيفا” يهنئ الهلال بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا

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هنأ حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نادي الهلال، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2021، للمرة الرابعة في تاريخه، بالفوز على نظيره بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

ونشر حساب “فيفا” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صور للهلال وعلق عليها: “الهلال يتوّج على عرش الآندية الآسيوية ويحقّق لقبه الـ4 بفوزه على بوهانغ ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا 2021!.. نراكم في كأس العالم للأندية!”.

وتقدم نادي الهلال مبكرًا بالتحديد بعد مرور 15 ثانية من عمر اللقاء بهدف سجله لاعبه ناصر الدوسري قبل أن يضيف موسى ماريغا الهدف الثاني في الدقيقة (63). وتُعد هذه هي المرة الرابعة التي يتوّج بها فريق الهلال، بدوري أبطال آسيا ليحجز مقعدًا في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية. وفق “أخبار 24”.

نراكم في كأس العالم للأندية.. “فيفا” يهنئ الهلال بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا

رياضة
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