“شؤون الحرمين”: تجهيز مزلقان السلام لاستقبال ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام خلال الإجازة الدراسية

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الأربعاء)، تسخير كافة الوكالات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين خلال فترة الإجازة الدراسية.
وأوضح مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد المحيميد، أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين قامت بتهيئة المسارات المخصصة للحركة والمصليات صحن المطاف والمسعى.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من توفير بعض نطاقات العمل والاستفادة منها في الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام من الأعمال الإنشائية والتشطيبات المعمارية وتركيب الأسقف المعلقة ووضع النجف أعلى مزلقان السلام، تزامناً مع أيام الإجازة، والذي يبلغ طوله 90 مترا. وفق “أخبار 24”.
ويُعد مزلقان السلام أحد المسارات المهمة لتفويج الطائفين من صحن المطاف إلى الدور الأرضي ومنها إلى أدوار المسعى العلوية عبر عبارة النبي صلى الله عليه وسلم.