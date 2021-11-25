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رياضة > المسحل يتسلم كرة النهائي من رئيس الاتحاد الآسيوي.. ويهديها للاعب الهلال
25/11/2021   6:58 ص

المسحل يتسلم كرة النهائي من رئيس الاتحاد الآسيوي.. ويهديها للاعب الهلال

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تسلّم رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ياسر المسحل، من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الكرة التي انطلقت بها المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا والتي جمعت ممثل الوطن الهلال مع بوهانج الكوري الجنوبي واحتضنها استاد الملك فهد الدولي بالرياض، أمس الثلاثاء، وسجّل من خلالها لاعب الهلال والمنتخب السعودي ناصر الدوسري الهدف الأول، والذي اعتبر أسرع هدف في نهائيات البطولة الآسيوية.

وأعرب المسحل عن شكره وتقديره لهذه اللفتة من الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، معربًا عن سعادته البالغة بنجاح استضافة المملكة للمراحل النهائية والمباراة النهائية من دوري أبطال آسيا 2021. وفق “أخبار 24”.

وأوضح المسحل أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيقوم بإهداء هذه الكرة للاعب ناصر الدوسري تكريمًا له لدخوله تاريخ نهائيات البطولة بعد تسجيله الهدف الأسرع عند الثانية السادسة عشرة من الشوط الأول.

ومن المقرر أن يتم التنسيق خلال الأيام القادمة بين الاتحاد السعودي ونادي الهلال لتسليم الكرة للاعب ناصر الدوسري.

المسحل يتسلم كرة النهائي من رئيس الاتحاد الآسيوي.. ويهديها للاعب الهلال

رياضة
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