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رياضة > سامي الجابر لـ “الدوسري”: ننتظر منك الكثير للوصول لكأس العالم
25/11/2021   6:57 ص

سامي الجابر لـ “الدوسري”: ننتظر منك الكثير للوصول لكأس العالم

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أشاد رئيس ولاعب الهلال السابق، سامي الجابر، بلاعب فريقه الحالي سالم الدوسري، واصفًا إياه بالأفضل في القارة.

ونشر الجابر، صورة للدوسري، عبر حسابه بمنصة تويتر، اليوم (الأربعاء)، مُذيلاً إياها بتعليق:”قلت سابقاً وأكرر الأن بأنك الأفضل في القارة بناءً على كل ما تقدمه مع الصقور الخضر وكبير آسيا نادي الهلال، وكل هذا لم يأتي من فراغ جاء بعد عمل وتضحية وانضباطية لامسها كل من يشاهدك ويستمتع بأدائك”.

وأتم رئيس ولاعب الهلال السابق، تغريدته بقوله:”طمعانين فيك والشعب السعودي بأكمله ينتظر منك الكثير للوصول لكأس العالم الله يحميك”.

وفق “أخبار 24”.

سامي الجابر لـ “الدوسري”: ننتظر منك الكثير للوصول لكأس العالم

رياضة
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