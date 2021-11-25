“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” توضح أسباب توقف المعاش بنظام الضمان المطور.. وعقوبات المُخالفين

أوضحت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية، أسباب إيقاف المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور، والعقوبات التي حددت للمُخالفين للنظام.
وبيّنت الوزارة، أن العقوبات التي وردت بالنظام تتضمن تطبيق العقوبة بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بهما معاً لكل عائل له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة.
ولفتت إلى أن العقوبات تشمل تطبيق عقوبة بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما معاً لكل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، مبينةً أنها تتولى استقبال البلاغات وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن هناك 8 أسباب لتوقف معاش الضمان الاجتماعي المطور بينها الوفاة والتنازل عن الاستحقاق، حيث جاءت جميعها كالتالي:
ـ إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.
ـ إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.
ـ إذا تأخر المستحق في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدة تزيد على 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.
ـ إذا ثبت أن المستحق القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.
ـ إذا ثبت أن المستحق القادر على العمل لا يبحث عن عمل أولم يتقدم على منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها، ولم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.
ـ إذا كان المستحق يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.
ـ إذا تنازل المستحق عن المعاش.
ـ وفاة المستحق.