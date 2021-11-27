شاهد.. قصة نجاح أسرة سعودية تخصصت في “ميكانيكا السيارات”

تخطت شهرة أسرة سعودية، تخصص أفرادها في “ميكانيكا السيارات” حدود منطقة الأحساء، لما يقدمونه للزبائن من حرفية ومصداقية، كما أن ما ضاعف من شهرتهم حبهم لهذا العمل بدءًا من كبيرهم الوالد عبد الله العلي إلى صغيرهم الطالب عابد العلي.
ويؤكد الوالد وفقًا لـ”قناة السعودية”، أن سبب نجاحهم أنهم جميعًا يد واحدة، كما أن مهنتهم من المهن المطلوبة، والتي لا يستغني عنها الناس، لافتًا إلى أن لديه بجانب أولاده موظفين يعملون عقب الانتهاء من أشغالهم.
ويشير الأخ الأكبر علاء إلى أن اشتغال أخيه الصغير بالمهنة لا يعوقه عن الدراسة، فهي الأهم بالنسبة لهم، إذ إنه يأتي عقب الانتهاء من اليوم الدراسي، داعيًا كل الشباب إلى أن من لديه وقت فرغ أن يأتي إليهم لتعلم المهنة بدلًا من الجلوس في الديوانيات.
تقرير..
بهدف كسب الرزق.. أخوة سعوديين يعملون في مجال ميكانيكا السيارات.#من_السعودية #قناة_السعودية pic.twitter.com/Gcnn10XYhg
— قناة السعودية (@saudiatv) November 27, 2021
وفق “أخبار 24”.