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رياضة > بعد الفوز على الأهلي.. “القحطاني” يعلق على صورة لنجوم النصر أمام الكعبة
27/11/2021   10:41 م

بعد الفوز على الأهلي.. “القحطاني” يعلق على صورة لنجوم النصر أمام الكعبة

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نشر الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، صورة للاعبي فريق النصر أمام الكعبة؛ لأداء مناسك العمرة، بعد الفوز على الأهلي بثنائية مقابل هدف، أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ13 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلق “القحطاني”، على الصورة التي نشرها عبر حسابه على “تويتر”: “فازوا وذهبوا إلى الحرم المكي الشريف لأداء العمرة.. قاموا بواجبهم الدنيوي، ولم ينسوا واجبهم الديني”.

وأوضح الإعلامي الرياضي: “بكم وأمثالكم نفخر ونفاخر أنتم القدوة أسأل الله أن يسعدكم في الدنيا والآخرة ويعطي ناديكم النزيه على قدر نقائكم”.

وفق “أخبار 24”.

بعد الفوز على الأهلي.. “القحطاني” يعلق على صورة لنجوم النصر أمام الكعبة

رياضة
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