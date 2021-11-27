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جديد المحليات > “الأرصاد”: استعدوا لدخول فصل الشتاء الأسبوع القادم مع انخفاض غير معتاد في درجات الحرارة
27/11/2021   10:41 م

“الأرصاد”: استعدوا لدخول فصل الشتاء الأسبوع القادم مع انخفاض غير معتاد في درجات الحرارة

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دعا المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، المواطنين إلى الاستعداد لدخول فصل الشتاء الأسبوع المقبل مع مطلع شهر ديسمبر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، اليوم (السبت)، أنه من المتوقع حدوث تذبذب واضح في درجات الحرارة، استعدادا لانخفاضها بشكل واضح في معدلاتها في فصل الشتاء.

وعن حالة الطقس اليوم (السبت)، توقع المركز الوطني للأرصاد، سماء صحوة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان، مبينًا أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية ومرتفعات عسير، والباحة ومكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: استعدوا لدخول فصل الشتاء الأسبوع القادم مع انخفاض غير معتاد في درجات الحرارة

جديد المحليات
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