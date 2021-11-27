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رياضة > بالفيديو.. فهد المولد يُعانق لويس سييرا قبل انطلاق مباراة “الاتحاد” و”الطائي
27/11/2021   10:41 م

بالفيديو.. فهد المولد يُعانق لويس سييرا قبل انطلاق مباراة “الاتحاد” و”الطائي

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رصدت كاميرات وسائل الإعلام، احتضان لاعب فريق الاتحاد، فهد المولد لمدربه الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق الطائي، التشيلي لويس خوسيه سييرا قبل انطلاق مباراتهما اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري.

وكان نادي الطائي، قد أعلن خلال شهر نوفبمر الجاري، عن تعاقده بشكل رسمي مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، خلفا للكرواتي زوران مالونوفيتش.

وسبق ودرب خوسيه سييرا فريق الاتحاد وحقق معه بطولتي كأس الملك 2017 وكأس ولي العهد 2016.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. فهد المولد يُعانق لويس سييرا قبل انطلاق مباراة “الاتحاد” و”الطائي

رياضة
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