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28/11/2021   6:58 ص

بروفيسور في علم الجراثيم: قد نعود إلى نقطة الصفر بعد ظهور متحور “أوميكرون” في هذه الحالة

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أوضح البروفيسور في علم الجراثيم، الدكتور محمود حلبلب، أنه ليست هناك أعراض واضحة أو مختلفة للمتحور الجديد من سلالة فيروس كورونا “أوميكرون” عن باقي السلالات.

وأشار خلال لقائه في قناة “الإخبارية”، اليوم (السبت)، إلى أنه إذا لم يستطع العالم احتواء المتحور الجديد فمن الممكن العودة إلى الصفر، مبينًا أنه إذا استمرت فاعلية اللقاحات بنسبة تفوق الـ 50 % فالوضع الصحي العالمي في مأمن.

وأضاف أن معظم اللقاحات مبنية على نتائج تجارب عن سلالة ووهان التي ظهرت في ديسمبر عام 2019، لافتًا إلى أن هذه النتائج أصبحت قديمة لظهور عدة سلالات، مؤكدًا أنه من السهل على شركات اللقاحات تحديث هذه الاختبارات لتناسب معظم السلالات الموجودة حاليًا. وفق “أخبار 24”.

ودعا إلى توزيع اللقاحات بشكل عادل حول العالم، خاصة أن قارة إفريقيا تضم 7 % فقط من الأشخاص الملقحين كاملا، وهو ما يمثل بيئة خصبة لانتشار هذه السلالات.

بروفيسور في علم الجراثيم: قد نعود إلى نقطة الصفر بعد ظهور متحور “أوميكرون” في هذه الحالة

طب وتداوي
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