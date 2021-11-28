فيديو مبسط يشرح أنواع مكلفي الزكاة وطريقة حسابها

نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مقطع فيديو يشرح أنواع مكلفي الزكاة وطريقة حسابها عبر الوعاء الزكوي.
وأوضحت الهيئة أن مكلفي الزكاة نوعان، الأول: مكلفو الحسابات الذين يصدرون قوائم مالية وملزمون نظامياًّ بإصدارها، أما النوع الثاني فهم مكلفو التقديري، وهم غير الملزمين بإصدار قوائم مالية مثل المؤسسات الفردية أو شركات الأشخاص ويعدون النسبة الأكبر من مكلفي الهيئة، كما أن مستحقاتهم الزكوية بسيطة مقارنة بمكلفي الحسابات.
وأضافت أن الوعاء الزكوي هو الوعاء الذي يجمع فيه المزكي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وتختلف بين مكلفي الحسابات ومكلفي التقديري، حيث إن الوعاء الزكوي لمكلفي التقديري يقدر بتحديد رأس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقاً للمعادلة الآتية: (المبيعات/8) + [المبيعات ×15%]، وبما لا يقل عن رأس المال الوارد في السجل التجاري أو التراخيص اللازمة للنشاط أو أي مستندات أخرى يمكن للهيئة عن طريقها تحديد الوعاء الزكوي.
وعن مصادر البيانات للوصول إلى مبيعات وإيرادات مكلفي التقديري بشكل دقيق، أشارت الهيئة إلى أنها مرتبطة بعدة جهات حكومية تسهل عملها وتضمن دقة وسلامة المعلومات المالية لجميع مكلفي التقديري وهي: المبيعات والمشتريات التي تصل إليها من خلال إقرار ضريبة القيمة المضافة، وأعداد الموظفين والعمال من خلال بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأضافت أن ذلك يتم أيضًا من خلال بيانات الاستيرادات وذلك بناء على البيانات الجمركية، ونقاط البيع التي توفرها بيانات طرفيات نقاط البيع المنفذة عبر شبكة المدفوعات السعودية والمقدمة من البنك المركزي السعودي، والعقود الحكومية والأهلية والتي تصل لها عبر بيانات وزارة المالية والمنصة الإلكترونية للخدمات المالية، ومنصة اعتماد، إضافة للعقود الأهلية وجميع البيانات المتعلقة بوزارة التجارة.
فيديو مبسط نشرح فيه أنواع مكلفي الزكاة وطريقة حسابها عبر الوعاء الزكوي، إضافة إلى معلومات وأمور عديدة تهمك.#زاتكا pic.twitter.com/grFvgTN0rg
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) November 28, 2021
وفق “أخبار 24”.