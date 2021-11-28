الزعاق: الدول العربية تشهد هذا الأسبوع أبكر وقتٍ لشروق الشمس في السنة

أوضح الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، اليوم (الأحد)، أن الدول العربية ستشهد خلال هذا الأسبوع أبكر وقتٍ لشروق الشمس في السنة.
وأشار إلى أن أقصى وقت لغروب الشمس في السنة يحدث في 22 يونيو، مبينًا أن أبكر وقت لشروق الشمس في السنة يحدث في 8 يونيو، فيما يحدث أقصى وقت لشروقها في 4 يناير.
وأضاف الزعاق، وفقاً لـ”العربية”، أن زمان ومكان شروق وغروب الشمس يتغيران بشكل يومي طوال العام بسبب كروية الأرض وميلان الشمس، إلا في حالتين، إحداهما مكانية والأخرى زمانية.
وأبان أن الحالة المكانية تتعلق بجميع المواقع الجغرافية الواقعة على خط الاستواء، ولا يتغير فيها زمان شروق وغروب الشمس، ويتساوى الليل والنهار على تلك المواقع طوال العام، منوها إلى أن الحالة الزمانية التي يتساوى فيها الليل والنهار على جميع أنحاء العالم عند الاعتدالين الربيع والخريف.
خلال هذه الأيام :
ستعيش الدول العربية الأبكر وقتاً لغروب الشمس في السنة #تقويم #نشرة_الرابعة
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 28, 2021