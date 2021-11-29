استشاري للأطباء: قللوا الأدوية الموصوفة للمرضى قدر الإمكان لهذه الأسباب

دعا استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر الأطباء بتقليل كمية العلاجات الموصوفة للمرضى قدر الإمكان، لتجنيب المريض العديد من الأضرار الناتجة من كثرة الأدوية.
وقال النمر إن كثرة الأدوية للمريض الواحد مشكلة متعددة الجوانب، مبيناً أنها تزيد من حدوث الأعراض الجانبية، وتزيد تفاعل الدواء مع الأدوية الأخرى، وتقلل نسبة التزام المريض بأدويته، كما أنها تزيد من نسبة الخطأ في صرف العلاج وترتيبه.
وأضاف أن كثرة العلاجات الموصوفة لأي مريض قلب من عدت تخصصات أخرى، قد يكون سببه بالفعل ضعف التواصل والتنسيق بين الأطباء في التخصصات المختلفة، وعدم وجود طبيب أسرة متمكن ومُلِم بحالة المريض، ينسق بين هذه التخصصات. وفق “أخبار 24”.
ونصح الأطباء بالابتعاد قدر الإمكان عن الإكثار من أدوية لمريض واحد، مشيراً إلى أن هذا السلوك قد يدفع بعض المرضى للهروب من الأطباء واللجوء إلى الأعشاب والعطارين، فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار.