“الأرصاد”: انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ابتداءً من الأربعاء.. وتلامس “الصفر” بتلك المناطق

توقع المُختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن تشهد بعض مناطق المملكة ابتداءً من (الأربعاء) المقبل انخفاضاً في درجات الحرارة تميل للبرودة، على أن تستمر تلك الحالة حتى يوم (السبت) المقبل.
وقال العقيل في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الانخفاض الملموس بدرجات الحرارة سيكون على المناطق الشمالية والغربية والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض، على أن تلامس الحرارة درجة صفر مئوية على بعض المناطق الشمالية.
وأضاف أن الأجواء تميل للبرودة على وسط وشرق المملكة، مبيناً أن تلك الحالة تُعد أولى الموجات الهوائية الباردة لهذا الموسم، والتي تنشأ جراء الرياح الشمالية والشمالية الغربية خلال فصل الشتاء. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن فصل الشتاء يبدأ عند علماء الأرصاد يوم 1 ديسمبر، ويكون فلكياً يوم الـ 21 من الشهر نفسه، موضحاً أن الهواء البارد أثقل من الهواء الساخن لذا يتوقع أن تنشأ بعض الرمال والعواصف الرملية والأتربة المُثارة.
فيديو | مختص بالمركز الوطني للأرصاد: من المتوقع أن تلامس درجة الحرارة الصفر درجة مئوية لبعض مناطق #المملكة خلال الأيام القادمة #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/hHkFxDN72J
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 28, 2021