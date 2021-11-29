نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الصحة العالمية” تصدر بياناً حول متحور “أوميكرون”.. وتكشف مدى قدرة اللقاحات في مواجهة المرض
29/11/2021   7:01 ص

“الصحة العالمية” تصدر بياناً حول متحور “أوميكرون”.. وتكشف مدى قدرة اللقاحات في مواجهة المرض

+ = -
638

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد معلومات كافية بعد لإعلان السلالة الجديدة من فيروس كورونا “أوميكرون” أكثر خطراً من سلالة “دلتا”.

وقالت المنظمة في بيان لها أمس (الأحد)، إنها لم تتثبت من مدى إمكانية انتقال متحور “أوميكرون” بشكل أسرع بين الأشخاص مقارنة بالمتحورات الأخرى بما فيها “دلتا”، ولم يتضح لديها ما إذا كانت الإصابة بـ”أوميكرون” تزيد من حدة المرض مقارنة بالمتحورات الأخرى أم لا.

ولفتت إلى أن اللقاحات المعتمدة حالياً لمواجهة فيروس كورونا فعالة ضد المرض، وما زالت تعد عاملاً حاسماً للحد من عدد الإصابات الشديدة وحالات الوفاة، موضحةً أن عدد الأشخاص المصابين بكورونا ازداد في مناطق بجنوب أفريقيا، ولكن الدراسات الوبائية جارية لمعرفة ما إذا كان ذلك بسبب “أوميكرون” أم عوامل أخرى. وفق “أخبار 24”.

ودعت الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة بينها في وقت تكثف فرض القيود على السفر إلى الدول الأفريقية مع تفشي المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في أنحاء العالم.

“الصحة العالمية” تصدر بياناً حول متحور “أوميكرون”.. وتكشف مدى قدرة اللقاحات في مواجهة المرض

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885187113.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.