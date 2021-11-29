اتحاد كرة القدم: لا يقل أجر المحترف السعودي في أندية الممتاز عن 10.800 ريال

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إلغاء السقف الأعلى لعقود اللاعبين المحترفين السعوديين والمواليد والمطبق منذ العام 2015، وفقا للتعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
وجاء في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، أنه لا يقل الأجر الشهري للمحترف السعودي في أندية الدوري الممتاز عن 10.800 ريال، ولا يقل الأجر الشهري للاعبين في أندية الدرجة الأولى كحد أدنى عن 8.100 ريال، ولا يقل للاعبين المحترفين في أندية الدرجة الثانية عن 4.000 ريال. وفق “أخبار 24”.
وذكرت لائحة الاحتراف أنه سيتم معاقبة أي نادٍ يتأخر في دفع مستحقات اللاعب بأكثر من 30 يومًا، وأن يلتزم النادي بتزويد اللجنة كل 3 أشهر، بما يثبت التزامه بسداد الدخل الشهري للاعبين ومد ارء الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وفي حالة عدم الالتزام، يجوز للجنة إيقاع العقوبات.
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