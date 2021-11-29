ماذا تفعل إذا ابتلع طفلك شيئاً غريباً والمستشفى بعيد عنك؟.. استشارية جهاز هضمي تجيب

استعرضت استشارية الجهاز الهضمي والكبد والتغذية، الدكتورة نجاة الأحمدي، بعض الخطوات التي يجب اتباعها من قبل الأهل حال ابتلاع الطفل أي جسم غريب لحين الوصول إلى المستشفى.
وأضافت، خلال استضافتها في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم (الأحد)، أنه يجب أن يتحلى أهل الطفل بالهدوء حتى لا يتعرض لأذى، مبينة أنه يمكن البحث عن الجسم الذي ابتلعه الطفل داخل فمه بحذر حتى لا يندفع إلى الداخل.
وأشارت إلى أنه في حال ابتلع الطفل البطاريات ومضى على ذلك ساعتان من الزمن، وكان عمره أكبر من عام، فإنه يمكن إعطاء الطفل ملعقة عسل لحين نقله إلى المستشفى بشرط أن تكون حالة الطفل مستقرة ولا يعاني من أعراض تنفسية أو القيء، لافتة إلى أن العسل يؤخر خروج المادة السامة من داخل البطارية ويخفف من آثارها. وفق “أخبار 24”.
ماذا تفعل إذا ابتلع طفلك شيء غريب والمستشفى بعيد عنك؟.. استشاري جهاز هضمي تجيب#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/JPRze4WGZz
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 28, 2021