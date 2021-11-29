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جديد المحليات > “المواصفات والمقاييس” تكشف حقيقة الصعق الكهربائي في سخانات المياه.. وطرق الوقاية الصحيحة
30/11/2021   12:56 ص

“المواصفات والمقاييس” تكشف حقيقة الصعق الكهربائي في سخانات المياه.. وطرق الوقاية الصحيحة

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كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حقيقة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بوجود حالات وفـاة نتيجة الصعق الكهربائي في سخانات المياه.

وأكد مدير إدارة المواصفات الكهربائية بالهيئة، المهندس وائل الذياب، خلال استضافته على قناة “الإخبارية”، اليوم (الإثنين)، أن هذه المعلومة مغلوطة؛ لأن جميع المنتجات الواردة للأسواق السعودية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، ويتم اختبارها وفق ظروف غير عادية.

وأوضح أن الصعق الكهربائي في سخانات المياه يمكن حدوثه في حالات معينة، منها أن يتم تركيب السخان بطريقة خاطئة، أو عدم ربطه بدائرة مستقلة ومفتاح ثنائي القطب، كذلك عدم وضع قاطع للحماية في حالة وجود أي تسرب للتيار. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن جميع الاختبارات التي تجريها الهيئة هدفها التأكد من أن السخان سيصل إلى المستهلك ويكون سليما وآمنا أثناء الاستخدام.

“المواصفات والمقاييس” تكشف حقيقة الصعق الكهربائي في سخانات المياه.. وطرق الوقاية الصحيحة

جديد المحليات
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