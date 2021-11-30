“الموارد البشرية” توضح آلية التسجيل في منصة الدعم والحماية بنظام “الضمان المطور”

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الضمان الاجتماعي المطور.
وبينت الوزارة أن التسجيل يبدأ بالدخول أولاً لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم التسجيل في المنصة، وبعدها الدخول على الملف الموحد، ومن ثم تعبئة المعلومات المطلوبة.
وأضافت أنه بعد تعبئة البيانات يجب الضغط بالموافقة والإقرار عليها والتقديم، وبعدها تتم متابعة إجراءات الطلب من خلال الطلبات.
آلية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الضمان الاجتماعي المطورhttps://t.co/QNwBc7qkCN 📲 pic.twitter.com/bMU4iYENvy
— العناية بالعملاء (@HRSD_Care) November 29, 2021
وفق “أخبار 24”.