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جديد المحليات > “الموارد البشرية” توضح آلية التسجيل في منصة الدعم والحماية بنظام “الضمان المطور”
30/11/2021   10:17 ص

“الموارد البشرية” توضح آلية التسجيل في منصة الدعم والحماية بنظام “الضمان المطور”

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الضمان الاجتماعي المطور.

وبينت الوزارة أن التسجيل يبدأ بالدخول أولاً لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم التسجيل في المنصة، وبعدها الدخول على الملف الموحد، ومن ثم تعبئة المعلومات المطلوبة.

وأضافت أنه بعد تعبئة البيانات يجب الضغط بالموافقة والإقرار عليها والتقديم، وبعدها تتم متابعة إجراءات الطلب من خلال الطلبات.

وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية” توضح آلية التسجيل في منصة الدعم والحماية بنظام “الضمان المطور”

جديد المحليات
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