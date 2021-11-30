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جديد المحليات > عضو بـ”حقوق الإنسان” يكشف عن صور جرائم الاتجار بالأشخاص
30/11/2021   10:17 ص

عضو بـ”حقوق الإنسان” يكشف عن صور جرائم الاتجار بالأشخاص

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كشف أمين عام لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان محمد المصري، عن صور متعددة لجرائم الاتجار بالأشخاص.

وقال المصري خلال مداخلة ببرنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، إن جرائم الاتجار بالبشر تشمل العمل أو الخدمة قسراً، والاعتداء الجنسي، والتسول، والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق، وذلك وفقاً لما ورد في المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وأضاف أن الجرائم تضمنت أيضاً الاستعباد، ونزع الأعضاء، وإجراء التجارب الطبية، لافتاً إلى أن الأخيرة تميزت بها المملكة وأضافتها ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص عن باقي الدول.

وفق “أخبار 24”.

عضو بـ”حقوق الإنسان” يكشف عن صور جرائم الاتجار بالأشخاص

جديد المحليات
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