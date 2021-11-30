عضو بـ”حقوق الإنسان” يكشف عن صور جرائم الاتجار بالأشخاص

كشف أمين عام لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان محمد المصري، عن صور متعددة لجرائم الاتجار بالأشخاص.
وقال المصري خلال مداخلة ببرنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، إن جرائم الاتجار بالبشر تشمل العمل أو الخدمة قسراً، والاعتداء الجنسي، والتسول، والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق، وذلك وفقاً لما ورد في المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأضاف أن الجرائم تضمنت أيضاً الاستعباد، ونزع الأعضاء، وإجراء التجارب الطبية، لافتاً إلى أن الأخيرة تميزت بها المملكة وأضافتها ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص عن باقي الدول.
#نشرة_الرابعة | هل الإساءة للعمالة تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص؟ أمين عام لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان محمد المصري يجيب pic.twitter.com/eVwvNKIJ3a
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 29, 2021
وفق “أخبار 24”.