وزير التعليم يبحث آلية تعزيز المنح الدراسية المقدمة للطلبة السعوديين في إيطاليا

بحث وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، مع رئيس مركز الفكر والأبحاث الإيطالي السيد ماركو مينيتي، آليات تعزيز المنح الدراسية التي يقدمها المركز للطلبة السعوديين الموهوبين لدراسة الماجستير في إيطاليا.
وبحث الجانبان الشراكة بين الجامعات السعودية والمركز لتعزيز المجالات العلمية والبحثية، وتعزيز فرص التدريب المشترك لنقل الخبرات والتجارب العالمية.
كما ناقش اللقاء سبل التعاون لإنشاء معهد للدراسات العربية في مركز الفكر والأبحاث “Med-Or” الذي يعتبر المعهد الأول من نوعه في إيطاليا.
يذكر أن المعهد يهتم بإطلاق مبادرات متنوعة في مجالات الثقافة والبحث والتدريب العلمي، فضلا عن تعزيز التكامل الشامل بين المجالين الصناعي والبحثي.
وفق “أخبار 24”.