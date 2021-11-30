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جديد المحليات > بالفيديو.. مواطن يلتقي زميله السابق في العمل بعد أن فرقتهما مشاغل الحياة مدة 63 عاما
30/11/2021   3:34 م

بالفيديو.. مواطن يلتقي زميله السابق في العمل بعد أن فرقتهما مشاغل الحياة مدة 63 عاما

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كشف السائح والمغامر ثواب السبيعي، المعروف بـ “سائح تيوب”، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع بين والده مع زميله في العمل، وذلك بعدما فرقتهما أمور الحياة قبل نحو 63 عاما.

وأوضح “السبيعي”، على حسابه بموقع “تويتر”، أن والده لم يلتقِ بزميله “عبدالرحمن الدلبحي”، منذ عام 1383هـ نظرًا لانشغال كل منهما بأمور حياته.

واستعرض “سائح تيوب” الحديث الذي أجراه الإعلامي “غانم السبيعي” مع والده وصديقه، والذي رصد من خلاله مشاعر الصديقين بعد أن التقيا لأول مرة منذ فراقهما قبل أكثر من 5 عقود.

وذكر المواطنان أنهما أصبحا زملاء في العمل في جدة من عام 1380هـ إلى 1383هـ، وتحولت علاقتهما لصداقة لدرجة أن كلا منهما ظل خالدا في ذاكرة الآخر، لكن أمور الحياة حالت دون تواصلهما مع بعضهما بشكل دائم. وفق “أخبار 24”.

وعبر الصديقان عن فرحتهما باللقاء مجددًا، مشيدين بقوة الأخوة والمحبة التي ظلت باقية بينهما حتى الآن رغم مرور سنوات عديدة على فراقهما.

بالفيديو.. مواطن يلتقي زميله السابق في العمل بعد أن فرقتهما مشاغل الحياة مدة 63 عاما

جديد المحليات
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