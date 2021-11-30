بالفيديو.. فتاة سعودية تقود تجربة شركة أرامكو لسيارة تعمل بوقود الهيدروجين

اختبرت شركة أرامكو؛ أكبر منتج للنفط في العالم، سيارات تعمل بوقود الهيدروجين في منشآتها، ونفذت تلك التجربة فتاة سعودية.
وأظهر مقطع مصور بثته قناة “الشرق”، الفتاة زينب آل إسماعيل، وهي مهندسة أبحاث وتطوير في الشركة، أثناء قيادتها للسيارة على الطريق.
وأوضحت الفتاة أن سيارة الهيدروجين صديقة للبيئة، كونها لا تصدر أي انبعاثات كربونية، حيث تستخدم الهيدروجين كوقود مع الأكسجين القادم من الهواء الخارجي.
يذكر أن أرامكو افتتحت أول محطة هيدروجين في المملكة عام 2019، وتعتزم افتتاح محطات أخرى خلال السنوات المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وتستهدف شركة أرامكو حصة كبيرة من سوق الهيدروجين الأزرق، حيث قامت مؤخرا بتشغيل 6 وحدات من أسطول النقل لديها بالهيدروجين.
وتتمتع المركبات التي تعمل بوقود الهيدروجين بخصائص مميزة كمصدر لوقود النقل، حيث إن خمسة كيلوجرامات من وقود الهيدروجين تجعل السيارة قادرة على قطع مسافة 500 كيلومتر دون انبعاثات باستثناء الماء، إضافة إلى إمكانية تزوّدها بالوقود في 5 دقائق بخلاف المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والتي تحتاج إلى ساعة لشحنها.
#أرامكو تختبر سيارات تعمل بالهيدروجين في منشآتها، وكاميرا “الشرق” ترافق فتاة سعودية تقوم بالتجربة
#الشرق_بالأخضر#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/H2zbyPlD4c
— Asharq Business Green اقتصاد الشرق بالأخضر (@AsharqGreen) November 29, 2021