“الأرصاد”: كتلة باردة ورياح نشطة من الأربعاء إلى السبت على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن تأثر بعض مناطق المملكة بكتلة باردة اعتباراً من يوم غد الأربعاء وحتى السبت المقبل.
وأوضح أن تأثير الكتلة يبدأ من مساء الأربعاء وصباح الخميس على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، حيث يُتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى ما بين 7-11 درجة مئوية.
وبيّن أن درجة الحرارة تواصل في الانخفاض يومي الجمعة والسبت، لتصل درجة الحرارة الصغرى ما بين 2-6 درجات مئوية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن تأثير الكتلة سيمتد يوم الجمعة إلى القصيم والرياض والشرقية، لتصل درجات الحرارة الصغرى ما بين 8-11 درجة مئوية، بينما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة يوم السبت، لتصل الصغرى ما بين 4-7 درجات مئوية.