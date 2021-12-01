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جديد المحليات > “الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم وينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة بثلاث مناطق
01/12/2021   8:34 ص

“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم وينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة بثلاث مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تسود سماءً غائمة جزئيًا اليوم (الأربعاء) مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وقال المركز في تقريره عن حالة الطقس، ‘نه يتوقع أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئيًا، وقد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير والباحة، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، والأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان. وفق “أخبار 24”.

وأصدر المركز تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدن في مدى الرؤية، في عدد من المحافظات بمناطق مكة المكرمة، والجوف، والحدود الشمالية مبيناً أن الحالة ستبدأ الساعة الـ10 صباحاً، وتستمر حتى الـ6 مساء.

“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم وينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة بثلاث مناطق

جديد المحليات
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