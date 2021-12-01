نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالفيديو.. كريم البركاوي: أتمنى أكون هدافًا مع “الرائد”.. و”الفرج” و”الدوسري” الأفضل محليًا
01/12/2021   1:26 م

بالفيديو.. كريم البركاوي: أتمنى أكون هدافًا مع “الرائد”.. و”الفرج” و”الدوسري” الأفضل محليًا

+ = -
391

قال المحترف المغربي بصفوف نادي الرائد، كريم البركاوي، إن انضمامه لصفوف ناديه جاء عن قناعة، مشيرًا إلى أن طموحه أن يكون الهداف.

وأشار البركاوي، خلال لقاء ببرنامج “شوت”، إلى أن سلمان الفرج وسالم الدوسري هما الأفضل محلياً خلال النسخة الجارية من الدوري.

وأتم المحترف المغربي بصفوف نادي الرائد، تصريحاته بالتنويه إلى أن الدوري السعودي يأتي في المرتبة الأولى عربياً.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. كريم البركاوي: أتمنى أكون هدافًا مع “الرائد”.. و”الفرج” و”الدوسري” الأفضل محليًا

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885187458.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.