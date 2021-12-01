بالفيديو.. كريم البركاوي: أتمنى أكون هدافًا مع “الرائد”.. و”الفرج” و”الدوسري” الأفضل محليًا

قال المحترف المغربي بصفوف نادي الرائد، كريم البركاوي، إن انضمامه لصفوف ناديه جاء عن قناعة، مشيرًا إلى أن طموحه أن يكون الهداف.
وأشار البركاوي، خلال لقاء ببرنامج “شوت”، إلى أن سلمان الفرج وسالم الدوسري هما الأفضل محلياً خلال النسخة الجارية من الدوري.
وأتم المحترف المغربي بصفوف نادي الرائد، تصريحاته بالتنويه إلى أن الدوري السعودي يأتي في المرتبة الأولى عربياً.
كريم البركاوي – لاعب فريق #الرائد :
اختياري للرائد أتى عن قناعة، و أطمح أن أكون الهداف… و الدوري السعودي يأتي في المرتبة الأولى عربياً، و سلمان الفرج و سالم الدوسري هم الأفضل محلياً.#برنامج_شوت pic.twitter.com/mW1gE90li6
— برنامج شوت (@Shoot_SSC) November 30, 2021
وفق “أخبار 24”.