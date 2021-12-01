“الغذاء والدواء”: نصائح على الوالدين القيام بها للحفاظ على سلامة طفلهم المصاب بحساسية الطعام

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدة خطوات يجب على الأبوين القيام بها؛ للتأكد من سلامة طفلهما المصاب بحساسية الطعام.
وأشارت الغذاء والدواء، إلى أنه يجب التحدث مع الطفل المصاب بحساسية الطعام تجاه مادة غذائية معينة، وتعريفه على شكلها وأين تتواجد، وخطورة تناولها، مع إبلاغ القائمين على أي مناسبة بأن الطفل يعاني حساسية الطعام.
وشددت على ضرورة إبلاغ المعلم أو المرشد الطلابي بأن الطفل يعاني حساسية الطعام، والتأكيد عليهم بشكل مستمر.
ونصحت بوضع سوار أو بطاقة بلاستيكية للطفل، بأنه يعاني حساسية الطعام تجاه مادة غذائية معينة عند خروجه للرحلات.
وأكدت على معرفة اسم المادة المسببة للحساسية في حال السفر بلغة الدولة، للتأكد من أن مقدم الخدمة سيفهمك بشكل صحيح.
وفق “أخبار 24”.