“نيوم” تؤسس أول شبكة عامة للتنقل الكهربائي العمودي حسب الطلب

أعلنت شركة نيوم وشركة فولوكوبتر، تدشين أول شبكة عامة للتنقل العمودي حسب الطلب في نيوم.
وسيدمج المشروع المشترك خدمات التاكسي الجوي مع منظومة نيوم للتنقل العام متعدد الوسائط والخالي من الانبعاثات، وستكون الشركة المشغل الوحيد لطرق النقل العام الأولية في نيوم.
وأكدت نيوم أنها طلبت 15 طائرة من طراز فولوكوبتر، لبدء عمليات الطيران الأولية خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.
وقال الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر، إن نيوم ستصبح مختبرًا عالميًا حيًا للتنقل في المستقبل.
وأضاف أن التعاون بين الشركتين سيتوج بتصميم وتطوير نظام التنقل ثلاثي الأبعاد بالكامل، وتطوير الحلول التقنية والتنظيمية والبنية التحتية لنظام evtol الخاص بالتنقل الكهربائي العمودي في نيوم.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس قطاع التنقل في نيوم، فلوريان لينيرت، أن الشراكة تمثل الخيار الأنسب لتحقيق الأهداف الطموحة بإنشاء أول منظومة تنقل مستدامة عامة ومتكاملة وسلسة على مستوى العالم. وفق “أخبار 24”.
واتفقت كل من فولوكوبتر ونيوم على طلب أولي من 10 طائرات ركاب من طراز فولو سيتي VoloCity ، و5 طائرات لوجستية من طراز فولو درون VoloDrone لدعم التشغيل المبكر لعمليات الطيران.
ومن المتوقع أن يبدأ المشروع المشترك في توسيع أنشطته في بداية عام 2022، لاحتضان حركة التنقل الجوي الحضري UAM في المنطقة، وإنشاء نظام بيئي للتنقل العمودي.
فيما قال الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في فولوكوبتر، إن هذه الشراكة الجديدة ستكون جزءًا أساسيًا في تصميم وتشغيل نظام بيئي جديد تمامًا من الألف للياء لخدمات التنقل الجوي في المناطق الحضرية.