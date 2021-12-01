بهذه الخطوات.. يمكنك الالتزام بتطبيق الفوترة الإلكترونية بمنشأتك

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الأربعاء)، الخطوات التي يمكن بها الالتزام بتطبيق الفوترة الإلكترونية بالمنشآت اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري.
وذكرت أنه يجب التوقف عن إصدار الفواتير المكتوبة بخط اليد قبل الموعد المحدد، والتأكد من وجود نظام فوترة إلكترونية متوافق مع الاشتراطات والمتطلبات
وأشارت إلى أنه يمكن التأكد من توافق نظام الفوترة مع المتطلبات، بأن يصدر نظام المنشأة الفواتير الإلكترونية وفقا للفواتير الضريبية المبسطة (غالبًا عند البيع بين منشأة ومستهلك)، والفواتير الضريبية (غالبًا عند البيع بين منشأة ومنشأة).
وأضافت أن هناك متطلبًا إضافيًا على الفاتورة الضريبية المبسطة للفواتير الإلكترونية التي تصدر غالبًا بين منشأة ومستهلك، ومتطلبًا إضافيًا على الفاتورة الضريبية للفواتير الإلكترونية التي تصدر غالبًا بين منشأة ومنشاة أخرى.
ودعت الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات، إلى زيارة صفحة الفوترة الإلكترونية بموقع الهيئة.
وفق “أخبار 24”.