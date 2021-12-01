لماذا يرتدي الأطباء اللون الأخضر أو الأزرق داخل غرف العمليات؟

يختلف زي الطواقم الصحية وفقاً لوظائفها ومهماتها وأماكن وجودها داخل المستشفيات، فالممرضات يرتدين عادةً اللون الأبيض أو الوردي الفاتح، بينما يرتدي الأطباء في العيادات والأروقة مريولاً أزرق اللون تحت البالطو الأبيض المفتوح، ولكن الجميع يرتدي اللون الأخضر أو الأزرق داخل غرف العمليات الجراحية وغرف العناية المركزة بشكلٍ خاص.
ويكمن السر وراء ارتداء الطواقم الصحية لأحد اللونين داخل غرف العمليات، وفقاً لمجلة “livescience” الطبية، في أن جراحاً أمريكياً شهيراً قام عام 1998م باستبدال المريول الأبيض من خلال آخر أخضر اللون، وذلك لاعتقاده أن الأخضر يساعد على امتصاص الضوء وعدم انعكاسه في العيون، الأمر الذي يدفع الطبيب إلى مزيد من التركيز وعدم التوتر. وفق “أخبار 24”.
كما أكّد أستاذ علم النفس بجامعة كاليفورنيا، جون ويرنر، أن رؤية اللونين الأزرق أو الأخضر تعزز رؤية الطبيب للون الأحمر، ويتمثّل ذلك في أحشاء المريض الملطخة بالدماء أثناء الجراحة، حيث يفسر الدماغ الألوان حسب درجة اختلافها، فإذا ارتدى فريق الجراحة اللون الوردي مثلاً فإن الدماغ يعجز عن التفريق بينه وبين الأحمر، ما يزيد من فرصة ارتكاب الأخطاء أثناء إجراء العمليات.