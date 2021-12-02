بالفيديو.. مستشار أمني يوضح أكثر أنواع التستر انتشاراً في المملكة.. ويدعو الجميع لهذا الأمر

أوضح المستشار الأمني، الدكتور صالح المالك، أن أكثر أنواع التستر انتشاراً في المملكة هي تسليم الوافد لمنشأة تجارية مقابل مبلغ مالي دون التدخل بنوع التجارة أو الإدارة.
وقال المالك في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الجهات المعنية تستعين بالتقنيات الحديثة للكشف عن أساليب التستر التجاري بكل أنواعها.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الحملات التي تطلقها الجهات المعنية لمحاصرة وقائع التستر التجاري، مبيناً أن الأساليب المتبعة حديثاً تحرم المتستر والمتستر عليه من إمكانية الهروب من الإيقاع بهم. وفق “أخبار 24”.
فيديو | د. “صالح المالك” لـ #عين_الخامسة:
تسليم الوافد لمنشأة تجارية مقابل مبلغ مالي دون التدخل بنوع التجارة أو الإدارة هو أكثر أنواع التستر انتشارا في المملكة.. والجهات المعنية تستعين بالتقنيات الحديثة للكشف عن أساليب التستر التجاري بكافة أنواعها #الإخبارية pic.twitter.com/gCAngoJtP9
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 1, 2021