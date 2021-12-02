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جديد المحليات > جنوب أفريقيا توضح مدى قدرة لقاحات “كورونا” على مواجهة أعراض “أوميكرون”
02/12/2021   8:43 ص

جنوب أفريقيا توضح مدى قدرة لقاحات “كورونا” على مواجهة أعراض “أوميكرون”

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كشف المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا، عن حجم الحماية التي توفرها اللقاحات المُضادة لفيروس “كورونا” في مواجهة أعراض متحور “أوميكرون”.

وأوضح المعهد، أن ملامح “أوميكرون” والبيانات الوبائية المُبكرة تُشير إلى قدرته على اختراق حصون المناعة التي يوفرها التطعيم.

ونوه إلى أن اللقاحات المُتاحة لا تزال توفر حماية من الأعراض الحادة للمرض والموت بسببه، مبيناً أن 74% من جميع العينات التي تم وضع التسلسل الجيني لها خلال الشهر الماضي كانت من المتحور الجديد. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن العينة التي تم العثور عليه فيها لأول مرة تم أخذها يوم 8 نوفمبر الماضي بمقاطعة جوتنج.

جنوب أفريقيا توضح مدى قدرة لقاحات “كورونا” على مواجهة أعراض “أوميكرون”

جديد المحليات
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