أخصائي يوضح بعض أعراض اكتئاب الشتاء.. وينصح بتلك الأطعمة للحد منه

أوضح الأخصائي النفسي والاجتماعي، الدكتور مشعل الحارثي، بعض أعراض اكتئاب الشتاء الموسمي، وكيفية التغلب على ذلك بتناول بعض الأطعمة.
وقال الحارثي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن أعراض الاكتئاب بالشتاء تتضمن الشعور الدائم بالتعب وانخفاض مستوى الطاقة والحساسية الشديدة، إلى جانب حدوث تغيرات في الشهية وعدم الاهتمام بالأشياء التي كانت تُمارس بالسابق.
وأضاف أن هناك مأكولات تُثير الاكتئاب في الشتاء مثل الكربوهيدرات والمعجنات وكثرة الحلويات، ناصحاً بتناول الخضراوات والأسماك والفواكه والابتعاد عن المأكولات التي يكون بها سكر زيادة لمواجهة حالات الاكتئاب.
فيديو | أخصائي نفسي واجتماعي”مشعل الحارثي” لـ #نشرة_النهار:
الشعور الدائم بالتعب من أعراض اكتئاب الشتاء الموسمي.. والمعجنات والحلويات تثير الاكتئاب في الشتاء pic.twitter.com/LfQan16ji8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 2, 2021
وفق “أخبار 24”.