“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم.. وينبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة في عدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأوضح المركز في أنه يتوقع أن تشهد أجواء المملكة موجه باردة يطرأ معها انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشرقية والرياض.
وأضاف أنه من المتوقع أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف، وأن تنشط الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي، ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على حائل والقصيم.
وأصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز، تنبيهات بهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من مناطق المملكة، وأمطار رعدية في أخرى. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن محافظات الجبيل والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية ورأس تنورة بالمنطقة الشرقية، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.
وأبان أن محافظات الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا بمنطقة جازان، ستشهد أمطارا رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.