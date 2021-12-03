“الحج “: لا يوجد تغيير في ضوابط وبروتوكولات العمرة.. ونحذر من الانسياق وراء إعلانات مواقع التواصل

حذرت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الجمعة)، ضيوف الرحمن من التعامل مع منظمي رحلات العمرة غير المرخصين، مشددة على ضرورة عدم الانسياق خلف الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدون صفة رسمية.
من جهته، أكد وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، هشام سعيد، خلال حديثه في برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، عدم وجود تغيير في الضوابط والبروتوكولات الصحية المتعلقة بأداء العمرة أو الصلاة أو الزيارة في الحرمين.
وأبان أن الشرط الأساسي لمنح تصاريح العمرة والصلاة ودخول الحرمين هو استكمال جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا سواء للمعتمرين أو المصلين من داخل المملكة أو القادمين من الخارج.
فيديو | الحج والعمرة: لا يوجد تغيير في الضوابط والبروتوكولات.. والشرط الأساسي لتصريح دخول الحرمين هو استكمال جرعات لقاح كورونا#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/waPaEjZsSa
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 3, 2021
وفق “أخبار 24”.