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جديد المحليات > “الموارد البشرية”: بدءًا من 1 فبراير الجرعات التنشيطية شرط لدخول المنشآت
03/12/2021   9:12 م

“الموارد البشرية”: بدءًا من 1 فبراير الجرعات التنشيطية شرط لدخول المنشآت

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الجمعة)، اشتراط الجرعة التنشيطية لدخول منشآت كافة القطاعات العام والخاص وغير الربحي، وذلك اعتباراً من بداية 1 فبراير القادم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم اشتراط الحصول على الجرعة التنشيطية كشرط لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر.

وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية”: بدءًا من 1 فبراير الجرعات التنشيطية شرط لدخول المنشآت

جديد المحليات
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