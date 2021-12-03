“الموارد البشرية”: بدءًا من 1 فبراير الجرعات التنشيطية شرط لدخول المنشآت

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الجمعة)، اشتراط الجرعة التنشيطية لدخول منشآت كافة القطاعات العام والخاص وغير الربحي، وذلك اعتباراً من بداية 1 فبراير القادم.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم اشتراط الحصول على الجرعة التنشيطية كشرط لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر.
بداية من 1 فبراير 2022م .. تلقي الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار ظهور حالة (محصّن) في تطبيق (توكلنا)، لكل من مضى (8) أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية (18) عامًا فأكثر. pic.twitter.com/FDTm3WHh5e
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 3, 2021
وفق “أخبار 24”.