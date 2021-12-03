9 خدمات مجانية تقدمها “الصحة” للأشخاص ذوي الإعاقة.. تعرّف عليها

تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اهتماماً كبيراً بالأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، وذلك من خلال مجموعة من الخدمات الصحية والتعليمية والتدريبية.
وتأتي وزارة الصحة السعودية على رأس الجهات المعنية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أصدرت الوزارة دليلاً لخدمات الرعاية الصحية والتأهيل الطبي وغيرها من الخدمات المقدمة لهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بيومهم العالمي.
وفيما يلي نستعرض الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة:
1- الخدمات العلاجية: وتُقدّم من خلال المستشفيات العامة والمتخصصة، ومستشفيات الرعاية المديدة، وخدمة الرعاية النفسية، ومستشفيات ومراكز وأقسام التأهيل الطبي، وخلال التنويم بالمستشفى.
2- لجان الأشخاص ذوي الإعاقة: وهي لجان موزعة في 20 منطقة ومحافظة بالمملكة، لتقديم الخدمات اللوجستية مثل “بطاقات التسهيلات المرورية، وبطاقات تخفيض أجور الركاب”، والتي يصدرها نظام التسجيل الإلكتروني.
3- البرنامج الوطني لاضطرابات النمو والسلوك: ويقدّم حزمة من الخدمات التخصصية المتقدمة، في مجال التشخيص والعلاج والتدخل المبكر والتدريب والتأهيل لاضطرابات النمو والسلوك لدى الأطفال بشكل متكامل وجودة عالية. وفق “أخبار 24”.
4- برنامج التشخيص والتدخل المبكر “الإعاقة السمعية”: ويقدّم مجموعة من الخدمات التربوية والتأهيلية والوقائية للأطفال، منذ الولادة وحتى سن 5 سنوات، ممن لديهم احتياجات نمائية وتربوية خاصة وهو مرتبط باكتشاف الإعاقة أو المشكلة مبكراً.
5- مكاتب أولوية بالمستشفيات: وهي مكاتب تم تخصيصها داخل المستشفيات لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
6- خدمات توعوية: وتنفّذ وزارة الصحة العديد من المحاضرات والورش التي تقدّم معلومات عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونصائح تتمثّل في فن التعامل معهم.
7- خدمات متنوعة: وتشمل “صرف الأجهزة التعويضية، وصرف الأطراف الصناعية، والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة”.
8- تطبيق إشارة: ويقدّم خدمات مركز اتصال الصحة 937 لذوي الإعاقة السمعية.
9- قافلة لغة الإشارة: وهو مشروع شملت المرحلة الأولى منه تدريب منسوبي وزارة الصحة على التواصل مع فئة الصم والبكم.