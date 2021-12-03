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جديد المحليات > “الوزراء” يقر سداد “الملكية الفكرية” التكاليف الإضافية المترتبة على نظامي “التقاعد المدني” و”التأمينات الاجتماعية”
03/12/2021   9:12 م

“الوزراء” يقر سداد “الملكية الفكرية” التكاليف الإضافية المترتبة على نظامي “التقاعد المدني” و”التأمينات الاجتماعية”

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أقر مجلس الوزراء، تسديد الهيئة السعودية للملكية الفكرية التكاليف المالية الإضافية المترتبة على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.

وأوضح القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم (الجمعة)، أن التكاليف المالية المترتبة على نظام التقاعد المدني تقدر بأكثر من 4.3 مليون ريال، فيما بلغت التكاليف المالية المترتبة على نظام التأمينات الاجتماعية بأكثر من 26.3 مليون ريال.

ونص القرار على أن تُسدد التكاليف المالية الإضافية المشار إليها خلال 12 شهرًا من تاريخ 31/12/2020، الذي أعد التقييم الإكتواري على أساسه وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. وفق “أخبار 24”.

“الوزراء” يقر سداد “الملكية الفكرية” التكاليف الإضافية المترتبة على نظامي “التقاعد المدني” و”التأمينات الاجتماعية”

جديد المحليات
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