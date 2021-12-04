الإبل في المملكة.. عناية ملكية وأرقام قياسية وحضارة تاريخية

أطلقت المملكة أمس (الجمعة) منصة “وثقها” الإلكترونية لحفظ سلالة الإبل وتوثيقها في شبه الجزيرة العربية، وأوكلت الإشراف على هذه المنصة لنادي الإبل.
ويتولى النادي بناء قاعدة بيانات، يتم من خلالها الربط الوراثي بين جميع السلالات، إضافة إلى بناء دراسة علمية مقارنة بين السلالات العربية الأصيلة والسلالات المستوردة بشكل علمي، ومواءمة الجهود البحثية المتعلقة بالإبل، والدعوة إلى تحسينها، وتهيئة بيئة واضحة لها.
الموروث السعودي
وظهرت عناية المملكة بالإبل كموروث سعودي من خلال رعاية خادم الحرمين الشريفين لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وصدور أمر ملكي بإنشاء ناد متخصص في شؤونها عام 2017، كما تم افتتاح “مستشفى سلام” لعلاج الإبل، الذي يعد أكبر مركز صحي بيطري متخصص بعلاج الإبل في العالم.
وأُطلقت النسخة الأولى من مهرجان الهجن الذي يحمل اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عام 2018، وفي نسخته الثانية عام 2019، أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية تسجيل هذا المهرجان بصفة “أكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم”.
وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن عدد الإبل المرقمة منذ انطلاق المشروع عبر منصة ترقيم الإبل، بلغ حوالي 1.6 مليون رأس من الإبل، مشيرة إلى أن هذا المشروع يستهدف إنشاء سجل خاص لكل رأس من الإبل بالمملكة من خلال زراعة شريحة إلكترونية به تضم جميع بياناته وبيانات المالك.
المنحوتات الأثرية
وجاء ارتباط المواطن السعودي بالإبل، باعتباره الحيـوان الذي يشـركونه فـي كثير من تفاصيل حياتهم اليومية، والتي أثبتت ذلك مجموعة مـن النقـوش الأثرية في عدد من المواقع التاريخية.
وكشف بحثً مشترك بين وزارة الثقافة ومعهد ماكس بلانك لعلوم تاريخ البشرية والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي وجامعة الملك سعود، أن منحوتات الإبل بـ”الحجم الطبيعي” في السعودية، والتي كان يُعتقد في الأصل أن عمرها 2000 عام، تعود في الواقع إلى 8000 عام.
أنواع الإبل
وتضم أنواع الإبل في المملكة عدة انواع، منها، “المجاهيم”: وتسمى الإبل النجدية، وتتصف بسواد لونها، وكبر حجمها وغزارة إنتاجه للحليب، ولا تستعمل للركوب أو الحمل إلا في الضرورة، وهناك أيضًا، “المغاتير” أو “الوضح”: وهي متوسطة الحجم معتدلة الإدرار للحليب جميلة المظهر ، و”الشقحاء”: أقل بياضًا من الوضح وهي نوع من أنواع المغاتير إنتاجها للحليب متوسط. وفق “أخبار 24”.
وتتميز إبل “الشعلاء”: بألوانها المتداخلة بين الأحمر والأشقر، ومتوسطة الإنتاج للحليب تمتاز بسرعة الجري، وهناك “الصفر”، وتمتاز بغزارة وبرها ولونها خليط بين الأبيض والأحمر وإنتاجها من الحليب متوسط، وكذلك “الحمر”: متوسطة الحجم قليلة إدرار الحليب.