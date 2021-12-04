“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم.. وينبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة في عدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأوضح المركز في تقريره أنه يتوقع أن تشهد أجواء المملكة انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق الشرقية والرياض خاصة الصغرى.
وأضاف أنه يتوقع أن تكون السماء صحوًا إلى غائمة جزئياً على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة وأجزاء من الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على منطقة جازان.
كما أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، تنبيهات بهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من مناطق المملكة، وأمطار رعدية في أخرى.
وأوضح النظام أن محافظات الخرمة والموية وتربة ورنية والكامل وثول وخليص ورابغ بمنطقة مكة المكرمة، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ2 ظهراً. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن أجزاء من منطقتي عسير وجازان، ستشهد أمطارا رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وأشار إلى أن محافظة البرك بمنطقة عسير، ومحافظتي جازان وفرسان بمنطقة جازان، ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ3 ظهراً.