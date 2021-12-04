الأمير عبد الرحمن بن مساعد يُنظم أبياتًا شعرية بعنوان “يا نفس”

نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، اليوم (السبت)، أبياتًا جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعنوان “يا نفس”.
وتناولت الأبيات مزيجًا من المشاعر الإنسانية، التي تنوعت ما بين غدر الأصحاب ومرارة فراق الأحبة وغيرها من المشاعر، والتي حاول الكاتب الأمير عبد الرحمن بن مساعد إيصالها للمتابعين من خلال كلمات واضحة لاقت قبولًا كبيرًا بين جموع المتابعين.
وجاءت الأبيات على النحو التالي:
يا نفس ساءك من دنياك أن تجدي ….. ديمومة الهم والإجحاف والكمد
ذا طبعها جُبلت تُشقي مؤملها ….. مذ خلق آدم حتى منتهى الأبد
كم ذقت غدر صحاب قد فجعت بهم ….. كم دُك طود أمان كان معتمدي
كم غصت في لجج العشاق مقتحمًا ….. أبغي النجاة لروح أغرقت جسدي
لن ينجي الخوف من قد حان مهلكه ….. حتى الشجاعة لا تجدي مع الأسد
كم غر بعض وصال طال أوهمني ….. أن السعادة والمحبوب ملك يدي
يأبى الفراق لذا قد حل منتقمًا ….. يفري الضلوع ويُصلي النار في الكبد
يا نفس يأتيك ما قد ساقه قدر ….. هيهات هيهات أن يأتي وتبتعدي
— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) December 4, 2021
وفق “أخبار 24”.