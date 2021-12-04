نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الأمير عبد الرحمن بن مساعد يُنظم أبياتًا شعرية بعنوان “يا نفس”
04/12/2021   10:35 م

الأمير عبد الرحمن بن مساعد يُنظم أبياتًا شعرية بعنوان “يا نفس”

+ = -
976

نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، اليوم (السبت)، أبياتًا جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعنوان “يا نفس”.

وتناولت الأبيات مزيجًا من المشاعر الإنسانية، التي تنوعت ما بين غدر الأصحاب ومرارة فراق الأحبة وغيرها من المشاعر، والتي حاول الكاتب الأمير عبد الرحمن بن مساعد إيصالها للمتابعين من خلال كلمات واضحة لاقت قبولًا كبيرًا بين جموع المتابعين.

وجاءت الأبيات على النحو التالي:

يا نفس ساءك من دنياك أن تجدي ….. ديمومة الهم والإجحاف والكمد

ذا طبعها جُبلت تُشقي مؤملها ….. مذ خلق آدم حتى منتهى الأبد

كم ذقت غدر صحاب قد فجعت بهم ….. كم دُك طود أمان كان معتمدي

كم غصت في لجج العشاق مقتحمًا ….. أبغي النجاة لروح أغرقت جسدي

لن ينجي الخوف من قد حان مهلكه ….. حتى الشجاعة لا تجدي مع الأسد

كم غر بعض وصال طال أوهمني ….. أن السعادة والمحبوب ملك يدي

يأبى الفراق لذا قد حل منتقمًا ….. يفري الضلوع ويُصلي النار في الكبد

يا نفس يأتيك ما قد ساقه قدر ….. هيهات هيهات أن يأتي وتبتعدي   

وفق “أخبار 24”.

الأمير عبد الرحمن بن مساعد يُنظم أبياتًا شعرية بعنوان “يا نفس”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885187931.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.